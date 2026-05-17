В «Мерседесе» прокомментировали проблемы у экипажа Ферстаппена на «Нюрбургринге»

Руководитель отдела клиентских гонок Mercedes-AMG Стефан Вендал прокомментировал технические проблемы с немецкой машиной у команды Verstappen Racing в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Мы получили предупреждение о неисправности системы ABS, но Хункаделья дал понять, что может контролировать ситуацию. Однако впоследствии появились шумы и вибрация, которые вынудили его совершить неожиданный пит-стоп после двух кругов. Затем мы обнаружили повреждение приводящего вала, которое привело к другим сопутствующим повреждениям», — приводит слова Вендала издание SoyMotor.

На данный момент машина экипаж Ферстаппена находится на 24-м месте. Машина в боксах.

