Экипаж Макса Ферстаппена сошёл с гонки «24 часа Нюрбургринга»

Пресс-служба команды Verstappen Racing объявила о сходе с гонки «24 часа Нюрбургринга».

«Это конец. Очень обидное поражение. Лидируя в гонке, наша машина сошла из-за поломки приводного вала, что лишило нас борьбы за победу. Спасибо всем за поддержку на протяжении этого уикенда», — говорится в сообщении команды в социальных сетях.

Поломка произошла, когда за рулём находился 35-летний испанский гонщик Даниэль Хункаделья. Экипаж находился на первой строчке и выигрывал более 30 секунд у идущего вторым экипажа «Мерседеса» №80.

В экипаже с Максом Ферстаппеном и Хункадельей находится также Лукас Ауэр, в январе выигравший «24 часа Дайтоны» в зачёте GTD, трёхкратный победитель «12 часов Батерста» Жюль Гунон.