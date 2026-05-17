Фото: жуткая авария Алекса Маркеса на гонке MotoGP в Барселоне

30-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий за команду «Дукати», во время основной гонки этапа MotoGP в Барселоне попал в страшную аварию.
На 12-м круге гонки в борьбе за лидерство у испанца Педро Акосты на «КТМ» при разгоне выключился двигатель на третьей передаче и Алекс на полном ходу, уворачиваясь от столкновения, задел заднее колесо Акосты и вылетел на обочину.
Фото: Кадр из трансляции
Мотоцикл младшего брата Марка Маркеса сделал несколько оборотов на 360 градусов, полностью разбившись. Обломки сбили итальянского пилота «Дукати» Фабио Ди Джаннантонио. Позже стало известно, что Алекс находится в сознании.
Фото: Кадр из трансляции
Маркеса-младшего на скорой увезли с трассы.
Фото: Кадр из трансляции
Акосту окружили пилоты «Априльи» Хорхе Мартин и Марко Бедзекки и помогли доехать на мотоцикле до пит-лейна, чтобы после снятия красных флагов он смог рестартовать.
Фото: Кадр из трансляции