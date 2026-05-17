Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: жуткая авария Алекса Маркеса на гонке MotoGP в Барселоне

Фото: жуткая авария Алекса Маркеса на гонке MotoGP в Барселоне
Комментарии

30-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес, выступающий за команду «Дукати», во время основной гонки этапа MotoGP в Барселоне попал в страшную аварию.

MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:12 МСК
Остановлено

На 12-м круге гонки в борьбе за лидерство у испанца Педро Акосты на «КТМ» при разгоне выключился двигатель на третьей передаче и Алекс на полном ходу, уворачиваясь от столкновения, задел заднее колесо Акосты и вылетел на обочину.

Фото: Кадр из трансляции

Мотоцикл младшего брата Марка Маркеса сделал несколько оборотов на 360 градусов, полностью разбившись. Обломки сбили итальянского пилота «Дукати» Фабио Ди Джаннантонио. Позже стало известно, что Алекс находится в сознании.

Фото: Кадр из трансляции

Маркеса-младшего на скорой увезли с трассы.

Фото: Кадр из трансляции

Акосту окружили пилоты «Априльи» Хорхе Мартин и Марко Бедзекки и помогли доехать на мотоцикле до пит-лейна, чтобы после снятия красных флагов он смог рестартовать.

Фото: Кадр из трансляции

Материалы по теме
Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP в Барселоне. Бедзекки — 9-й, Мартин сошёл
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android