Команда Winward Racing — победитель «24 часов Нюрбургринга», экипаж Ферстаппена — 38-й

В воскресенье, 17 мая, в Германии завершился суточный марафон «24 часа Нюрбургринга», победу в котором одержал экипаж №80 команды Winward Racing — Маро Энгель, Лука Штольц, Фабиан Шиллер, Максим Мартин.
«24 часа Нюрбургринга». Результаты гонки 17 мая:
1. Экипаж №80 (Winward Racing — Маро Энгель, Лука Штольц, Фабиан Шиллер, Максим Мартин) — 156 кругов.
2. Экипаж №84 (Red Bull Team ABT — Лука Энгстлер, Мирко Бортолотти, Патрик Нидерхаузер) +46.311.
3. Экипаж №34 (Walkenhorst Motorspor — Кристиан Кронс, Маттиа Друди, Ники Тиим, Фелипе Фернандес Лазер) +2:28.750.
38. Экипаж №3 (Verstappen Racing — Макс Ферстаппен, Даниэль Хункаделья, Лукас Ауэр, Жюль Гунон) — отставание в 21 круг.