Ди Джаннантонио победил на этапе MotoGP в Каталонии, Мир — 2-й, Акоста, Бедзекки — 6-й

В воскресенье, 17 мая, на автодроме в Барселоне состоялась основная гонка седьмого этапа MotoGP Гран-при Каталонии, победу одержал итальянский мотогонщик Фабио Ди Джаннантонио, выступающий на мотоцикле «Дукати». Второе место занял испанец Жоан Мир на «Хонде». Третий — Фермин Альдегер («Дукати»).

Из-за страшной аварии Алекса Маркеса («Дукати») в середине гонки, заезд был остановлен, а после рестара упал ещё и Франческо Баньяя («Дукати»), что привело к ещё одному рестарту на 12 кругов.

MotoGР. Результаты основной гонки в Каталонии:

1. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — 12 кругов.

2. Жоан Мир («Хонда») +1.250.

3. Фермин Альдегер («Дукати») +1.466.

4. Аи Огура («Априлья») +2.377.

5. Франческо Баньяя («Дукати») +4.320.

6. Марко Бедзекки («Априлья») +4.679.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.876.

8. Лука Марини («Хонда») +4.971.

9. Брэд Биндер («КТМ») +5.137.

10. Диого Морейра («Хонда») +6.839.