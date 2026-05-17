Ди Джаннантонио победил на этапе MotoGP в Каталонии, Мир — 2-й, Акоста, Бедзекки — 6-й

В воскресенье, 17 мая, на автодроме в Барселоне состоялась основная гонка седьмого этапа MotoGP Гран-при Каталонии, победу одержал итальянский мотогонщик Фабио Ди Джаннантонио, выступающий на мотоцикле «Дукати». Второе место занял испанец Жоан Мир на «Хонде». Третий — Фермин Альдегер («Дукати»).
Из-за страшной аварии Алекса Маркеса («Дукати») в середине гонки, заезд был остановлен, а после рестара упал ещё и Франческо Баньяя («Дукати»), что привело к ещё одному рестарту на 12 кругов.
MotoGР. Результаты основной гонки в Каталонии:
1. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») — 12 кругов.
2. Жоан Мир («Хонда») +1.250.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +1.466.
4. Аи Огура («Априлья») +2.377.
5. Франческо Баньяя («Дукати») +4.320.
6. Марко Бедзекки («Априлья») +4.679.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +4.876.
8. Лука Марини («Хонда») +4.971.
9. Брэд Биндер («КТМ») +5.137.
10. Диого Морейра («Хонда») +6.839.
