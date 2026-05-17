Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Напарник Ферстаппена рассказал о проблемах экипажа в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Напарник Ферстаппена рассказал о проблемах экипажа в гонке «24 часа Нюрбургринга»
Комментарии

Испанский пилот Даниэль Хункаделья, один из напарников нидерландца Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга», прокомментировал проблемы экипажа из-за неисправности машины.

«Я выехал из боксов, всё было нормально. Примерно через треть круга увидел сообщение о неисправности АБС, которое то появлялось, то исчезало. И затем понял, что АБС не работает. Я ехал без АБС, но всё было не так и плохо, в какой-то степени мне удалось справиться и приноровиться к тормозам, чтобы избежать блокировки передних колёс. Машиной всё ещё можно было управлять.

Как понимаю, в команде хотели, чтобы вернулся, дабы найти проблему. Я же считал, что лучше остаться на трассе и разобраться, что можно сделать. Потом услышал шумы. В конечном итоге машина стала неуправляемой. В какой-то момент мне показалось, что что-то вот-вот сломается. Я медленно вернулся в боксы, мы обнаружили проблему с карданным валом», — приводит слова Хункадельи пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Команда Winward Racing — победитель «24 часов Нюрбургринга», экипаж Ферстаппена — 38-й
Материалы по теме
Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов
Как следить за «24 часами Нюрбургринга». Ферстаппен придумал себе новый вызов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android