Напарник Ферстаппена рассказал о проблемах экипажа в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Испанский пилот Даниэль Хункаделья, один из напарников нидерландца Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга», прокомментировал проблемы экипажа из-за неисправности машины.

«Я выехал из боксов, всё было нормально. Примерно через треть круга увидел сообщение о неисправности АБС, которое то появлялось, то исчезало. И затем понял, что АБС не работает. Я ехал без АБС, но всё было не так и плохо, в какой-то степени мне удалось справиться и приноровиться к тормозам, чтобы избежать блокировки передних колёс. Машиной всё ещё можно было управлять.

Как понимаю, в команде хотели, чтобы вернулся, дабы найти проблему. Я же считал, что лучше остаться на трассе и разобраться, что можно сделать. Потом услышал шумы. В конечном итоге машина стала неуправляемой. В какой-то момент мне показалось, что что-то вот-вот сломается. Я медленно вернулся в боксы, мы обнаружили проблему с карданным валом», — приводит слова Хункадельи пресс-служба «Мерседеса».