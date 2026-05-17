Ральф Шумахер объяснил, почему обновление «Мерседеса» может навредить Антонелли

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Ральф Шумахер считает, что предстоящее обновление «Мерседеса» на Гран-при Канады может навредить лидеру зачёта итальянцу Андреа Кими Антонелли.

«Если говорить об обновлении, всё может сложиться наоборот. Никогда не знаешь наверняка, всё зависит от стиля пилотажа. Это произошло с «Маклареном» в прошлом году, когда внезапно появилось обновление. Ландо Норрис был очень доволен, тогда как Оскар Пиастри – нет.

Всё зависит от того, хочет ли пилот меньшую или большую поворачиваемость. Мы помним, что в прошлом году «Мерседес» серьёзно ошибся с задней осью, это навредило Кими Антонелли. Именно тогда он сбился с пути. Он не справился, это может произойти снова», — сказал Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.