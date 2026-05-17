Макс Ферстаппен отреагировал на потерю первого места в гонке «24 часа Нюрбургринга»

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на результаты гонки «24 часа Нюрбургринга», где его экипаж №3 (Verstappen Racing) занял 38-е место.

«Спасибо всем за поддержку, которую чувствовали на этой неделе. Мы ужасно расстроены, что не смогли сегодня выиграть, но это гонки. До следующей встречи», — написал Ферстаппен в социальных сетях.

Макс закончил свой отрезок 17 мая лидером. Затем за руль сел 35-летний Даниэль Хункаделья, но спустя полтора круга у машины возникли проблемы с приводящим валом.

В экипаже с Максом Ферстаппеном выступали Даниэль Хункаделья, Лукас Ауэр, в январе выигравший «24 часа Дайтоны» в зачёте GTD и трёхкратный победитель «12 часов Батерста» Жюль Гунон.