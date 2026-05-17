Окон может покинуть «Хаас» до завершения сезона из-за конфликта с Комацу — источник

Французский гонщик Эстебан Окон может не завершить сезон в «Хаасе» из-за ухудшившихся отношений с руководителем команды Аяо Комацу. Об этом сообщил Fórmula Directa в социальной сети Х со ссылкой на журналистку UOL Esporte Джулианну Чезароли.

«Аяо Комацу не любит Окона. Он недоволен его текущими выступлениями. Более того, я слышала, что он не уверен, будет ли Окон выступать до конца сезона. Разрыв между Берманом и Оконом увеличился в этом году, что влияет на положение француза внутри команды. Отношения между Оконом и Комацу ухудшились во время уикенда в Майами», — сказала Чезароли.

Напомним, 27-летний Окон выступает за американскую команду с 2025 года.