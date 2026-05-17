Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон может покинуть «Хаас» до завершения сезона из-за конфликта с Комацу — источник

Окон может покинуть «Хаас» до завершения сезона из-за конфликта с Комацу — источник
Комментарии

Французский гонщик Эстебан Окон может не завершить сезон в «Хаасе» из-за ухудшившихся отношений с руководителем команды Аяо Комацу. Об этом сообщил Fórmula Directa в социальной сети Х со ссылкой на журналистку UOL Esporte Джулианну Чезароли.

«Аяо Комацу не любит Окона. Он недоволен его текущими выступлениями. Более того, я слышала, что он не уверен, будет ли Окон выступать до конца сезона. Разрыв между Берманом и Оконом увеличился в этом году, что влияет на положение француза внутри команды. Отношения между Оконом и Комацу ухудшились во время уикенда в Майами», — сказала Чезароли.

Напомним, 27-летний Окон выступает за американскую команду с 2025 года.

Материалы по теме
«Он делал гонки скучными». Эстебан Окон — о доминировании Себастьяна Феттеля в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android