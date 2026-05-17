Команда, выступающая на «24 часах Нюрбургринга» на «Дачии», раскритиковала организаторов

Пресс-служба команды Ollis Garage Racing, выступающая в гонке «24 часа Нюрбургринга» на легендарной Dacia Logan, раскритиковала организаторов за буксировку машины в боксы, указав на то, что эвакуация проводилась несоответствующим образом, что сделало дальнейший ремонт невозможным.

«Этим действием они сделали ремонт практически невозможным! Зачем им нужно было тащить машину по траве и асфальту? Мы просто в шоке», — написал официальный аккаунт команды в комментариях в социальной сети под видео с буксировкой.

При этом через некоторое время команде удалось отремонтировать машину, её выпустили на трассу после потери одного колеса.