Оливер Роуленд выиграл вторую гонку этапа чемпионата Формулы-Е в Монако

Сегодня, 17 мая, в Монако состоялся 10-й этап чемпионата Формулы-Е сезона-2025/2026. Вторую гонку выиграл британец Оливер Роуленд (Nissan FE Team). Вторым финишировал бразилец Фелипе Другович (Andretti FE), тройку сильнейших замкнул португалец Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing).
Результаты 10-го этапа Формулы-Е в Монако:
1. Оливер Роуленд (Nissan FE Team).
2. Фелипе Другович (Andretti FE) +1.165.
3. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) +3.448.
4. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +10.442.
5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +10.891.
6. Джейк Деннис (Andretti FE) +17.854.
7. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +18.073.
8. Йоэль Эрикссон (Envision Racing) +18.380.
9. Ник де Врис (Mahindra Racing) +18.950.
10. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT FE Team) +19.662.
- 17 мая 2026
-
18:48
-
18:38
-
17:42
-
17:34
-
17:07
-
16:59
-
16:50
-
16:42
-
16:19
-
15:27
-
14:35
-
14:22
-
14:00
-
13:04
-
12:45
-
12:08
-
11:30
-
10:53
-
10:22
-
10:07
-
09:53
-
09:37
-
00:48
-
00:24
- 16 мая 2026
-
23:27
-
22:07
-
21:59
-
21:17
-
20:44
-
20:10
-
19:52
-
19:48
-
18:53
-
17:55
-
17:40