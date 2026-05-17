Оливер Роуленд выиграл вторую гонку этапа чемпионата Формулы-Е в Монако

Сегодня, 17 мая, в Монако состоялся 10-й этап чемпионата Формулы-Е сезона-2025/2026. Вторую гонку выиграл британец Оливер Роуленд (Nissan FE Team). Вторым финишировал бразилец Фелипе Другович (Andretti FE), тройку сильнейших замкнул португалец Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing).

Формула-Е 2026. Этап 10, Монте-Карло, Монако
Монако. Гран-при 2. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Оливер Роуленд
Nissan FE Team
2
Фелипе Другович
Andretti FE
+1.165
3
Антониу Феликс да Кошта
Jaguar TCS Racing
+3.448

Результаты 10-го этапа Формулы-Е в Монако:

1. Оливер Роуленд (Nissan FE Team).
2. Фелипе Другович (Andretti FE) +1.165.
3. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) +3.448.
4. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +10.442.
5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +10.891.
6. Джейк Деннис (Andretti FE) +17.854.
7. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +18.073.
8. Йоэль Эрикссон (Envision Racing) +18.380.
9. Ник де Врис (Mahindra Racing) +18.950.
10. Лукас Ди Грасси (Lola Yamaha ABT FE Team) +19.662.

