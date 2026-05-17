Лукас Ауэр: Ферстаппен был разочарован из-за проблем в гонке «24 часа Нюрбургринга»

Пилот команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена по гонке «24 часа Нюрбургринга» Лукас Ауэр рассказал о реакции четырёхкратного чемпиона Формулы-1 на технические проблемы, из-за которых их экипаж потерял лидерство и финишировал на 38-м месте.

«Гонка получилась очень хорошей. Конечно, результат печальный, но я горжусь нашим экипажем – было очень приятно разделить машину с парнями и со всей командой. Думаю, нам удалось очень хорошо со всем справиться. Очевидно, было очень много внимания со стороны прессы, очень много людей. Мы были очень хорошо организованы. В конце концов увиденное – поразительно для GT3.

Реакция Ферстаппена на проблемы с машиной? Я бы сказал, что он был разочарован, но в конце концов мы все выступаем в гонках, знаем, как порой тут всё складывается. С учётом трафика и множества разных категорий для всех главным было выжить. Но вообще гонка прошла довольно чисто», – приводит слова Ауэра GPblog.

