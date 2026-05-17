Макс Ферстаппен заявил о намерении снова принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга»

28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен заявил о намерении вновь принять участие в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Постараюсь вернуться на «24 часа Нюрбургринга» в следующем году. Это будет зависеть от обстоятельств. Старался вести машину аккуратно. Чувствовал себя хорошо. На последнем круге я был очень близок к аварии. Передо мной столкнулись две машины. Лучше и быть не могло. Теперь нужно сосредоточиться на работе», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Formula Directa в социальной сети Х.

Напомним, в гонке «24 часа Нюрбургринга» экипаж нидерландского пилота занял 38-е место в связи с технической поломкой.