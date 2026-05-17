Брэдли Лорд: Кими может попробовать себя на «Нордшляйфе», когда у него будет четыре титула

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал желание итальянского гонщика команды Андреа Кими Антонелли получить лицензию для участия в гонках на трассе «Нордшляйфе».

«Будет ли у Антонелли разрешение «Мерседеса» на получение лицензии «Нюрбургринга» в этом году? Нет. Я говорил с ним об этом. Мне кажется, он скорее пошутил. Возможно, он может попробовать, когда у него будет четыре чемпионских титула. У того же Макса Ферстаппена немного больше опыта. Антонелли стоит полностью сконцентрироваться на Формуле-1», — приводит слова Лорда Motorsport-Total.

После четырёх этапов сезона Андреа Кими Антонелли лидирует в личном зачёте со 100 очками и тремя победами.