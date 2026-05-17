Пост аккаунта Ф-1 с фото Месси в социальной сети Х набрал рекордное количество лайков

Пост официального аккаунта Ф-1 с фотографией 38-летнего нападающего и капитана клуба «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси в паддоке Гран-при Майами в социальной сети Х набрал рекордное количество лайков для аккаунта.

К настоящему моменту пост набрал уже 371 тыс. лайков от пользователей социальных сетей, что стало рекордным для официального аккаунта Ф-1.

В данный момент лидером личного зачёта Формулы-1 является 19-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, набравший уже 100 очков. Его напарник британец Джордж Расселл располагается на втором месте, заработав 80 очков.