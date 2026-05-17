У мотогонщика Алекса Маркеса диагностировали перелом шейного позвонка и правой ключицы

У 30-летнего испанского мотогонщика Алекса Маркеса, выступающего за команду «Дукати», после аварии во время основной гонки на этапе MotoGP в Барселоне диагностировали краевой перелом седьмого шейного позвонка и правой ключицы. Об этом сообщает пресс-служба команды.

MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:17 МСК
Окончено
1
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
20:06.243
2
Жоан Мир
Honda
+1.250
3
Фермин Альдегер
Ducati
+1.466

Согласно имеющейся информации, дополнительное обследование Алекса завершат на следующей неделе. А уже сегодня испанец перенесёт операцию.

Напомним, на 12-м круге гонки в борьбе за лидерство у испанца Педро Акосты на «КТМ» при разгоне выключился двигатель на третьей передаче, Алекс на полном ходу, уворачиваясь от столкновения, задел заднее колесо Акосты и вылетел на обочину.

