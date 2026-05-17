Бриаторе не останется в «Альпин» в 2027 году и не повлияет на продажу команды — UOL

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе покинет команду по окончании сезона-2026 и не будет принимать участия в переговорах о продаже доли французского коллектива. Об этом сообщает журналистка UOL Джулианна Серасоли.

Итальянец, вернувшийся в команду в 2024 году, останется до конца текущего сезона, но будет заниматься только текущими делами коллектива, не влияя на глобальные решения.

Ранее сообщалось, что «Мерседес» заинтересован в покупке 24% акций команды, а китайская BYD также рассматривает возможность приобретения «Альпин» или завода «Рено» в Вири-Шатийоне, где ранее производились моторы для Формулы-1.