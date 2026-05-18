Штайнер ответил, кто станет чемпионом Ф-1 в сезоне-2026

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер выразил уверенность в том, что 19-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли станет чемпионом Ф-1 уже в сезоне-2026, а его напарник британец Джордж Расселл станет вице-чемпионом.

«Думаю, Джордж не станет чемпионом в этом сезоне и займёт второе место. У Антонелли действительно отличный напарник, хороший гонщик, которого я очень высоко ценю. И я думал, что в этом году настанет его очередь бороться за титул. Но мне кажется, что Кими постепенно обойдёт Джорджа, если будет сохранять хладнокровие», — приводит слова Штайнера портал Motorsport-Total.