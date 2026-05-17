Журналистка уточнила информацию о конфликте Окона с Комацу

Известная бразильская автоспортивная журналистка и корреспондент издания UOL Esporte, специализирующаяся на освещении Формулы-1, Джулиана Серасоли уточнила информацию о том, что между французским гонщиком Эстебаном Оконом и руководителем «Хааса» Аяо Комацу возник конфликт на этапе Ф-1 в Майами, из-за чего первый может покинуть команду до завершения сезона.

«Чтобы избежать неверного толкования, уточню, что я говорила о переходе Рафы Камара в команду „Хаас“ в 2027 году и о том, что Комацу уже публично раскритиковал Окона. Я ничего не слышала о каком-либо конфликте между ними на этапе в Майами и ничего не комментировала по этому поводу», — написала Серасоли на своей странице в социальной сети Х.

