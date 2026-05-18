Монтойя: в успехах Антонелли большая заслуга Боннингтона

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что гоночный инженер Питер «Боно» Боннингтон стал важным фактором в успехах итальянского гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«На мой взгляд, в этом большая заслуга Боннингтона. У Боно было столько побед с Льюисом [Хэмилтоном], он формирует Кими как гонщика, работает с ним. В чём Кими по-настоящему хорош, так это в уровне агрессии – он действует решительно. Посмотрите в квалификации: если сравнивать с остальными, он использует всю трассу. Меня удивляет Джордж [Расселл]. У Джорджа есть видео, данные и всё остальное, он видит, где и как действует Кими. В какой-то момент нужно попробовать повторить. Комфортно тебе или нет — уже другая история, но нужно хотя бы попробовать на одном круге и посмотреть, что получится», — сказал Монтойя в подкасте The Chequered Flag на YouTube.

Монтойя выступал в Формуле-1 в 2001-2006 годах. Колумбиец стал бронзовым призёром чемпионата в 2002 и 2003 годах.