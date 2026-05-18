Хинчклифф заявил, что «Феррари» не стоит считать уикенд в Майами провалом

Комментарии

Бывший пилот IndyCar Джеймс Хинчклифф считает, что, несмотря на разочаровывающий итоговый результат, «Феррари» может вынести позитив из этапа в Майами.

«Смотрите, тут вот в чём дело: если вынести за скобки разворот Шарля Леклера, «Феррари» до самого последнего круга боролась за подиум. Гонка Льюиса Хэмилтона была испорчена уже на первом круге из-за контакта с Франко Колапинто, который привёл к довольно серьёзным повреждениям машины и потере прижимной силы.

Итоговые результаты, безусловно, будут разочаровывающими, но, думаю, они всё равно могут вынести немало позитивного из этого уикенда. Дал ли пакет обновлений тот мгновенный выигрыш в секунду с круга, на который они рассчитывали? Нет, вероятно, нет.

Но на спринтерском уикенде невероятно сложно всё максимально раскрыть и оптимизировать. Так что да, результат, вероятно, немного разочаровывает, но я не думаю, что там всё потеряно», — сказал Хинчклифф в эфире подкаста F1 Nation.

