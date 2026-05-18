Ожье пригласил Ферстаппена в ралли после «24 часов Нюрбургринга»

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье отреагировал на выступление Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» и предложил четырёхкратному чемпиону Формулы-1 попробовать себя в ралли.

«Поздравляю Маро Энгеля с победой, а Макса Ферстаппена — с тем, что он ещё раз показал, какой он невероятный гонщик, в любой машине! Что дальше, Макс? Может, ралли, как у твоего отца?» — написал Ожье в социальных сетях.

Ферстаппен ответил французу в комментариях:

«Ты в роли учителя?»

«В любое время», — добавил чемпион мира по ралли.

Напомним, в гонке «24 часа Нюрбургринга» экипаж Ферстаппена финишировал на 38-м месте после технических проблем.