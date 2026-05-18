Главная Авто Новости

Хорнер — о визите на Формулу-Е: впервые за 30 лет появилось немного свободного времени

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что использует паузу после ухода из Формулы-1, чтобы знакомиться с другими гоночными сериями.

«Я просто наслаждаюсь небольшой паузой, и это действительно приятно — быть на гонке, где на тебе абсолютно никакого давления. Обычно, стоя на этой стартовой решётке, ты переживаешь из-за ближайших двух часов, но для меня сейчас это просто возможность немного лучше понять Формулу-Е. Я приехал как гость Liberty Global, и здорово видеть, как развивается этот чемпионат.

Я съездил в MotoGP, посмотрел на мотоциклы, побывал на нескольких матчах «Ковентри Сити» — они вышли в Премьер-лигу, так что было чем себя занять, наблюдая за этими ребятами. И да, впервые за 30 лет у меня появилось немного свободного времени, в основном для семьи, так что это было здорово», — приводит слова Хорнера портал RacingNews365.

