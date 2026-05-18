Победитель второго этапа RDS Open Сергей Давидадзе: мы наконец на своём месте

В столице на территории Центра технических видов спорта «Москва» завершился второй этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победу в нём одержал Сергей Давидадзе.

В первый соревновательный день, 16 мая, состоялась квалификация. Победу одержал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 94 балла из 100 возможных. Это первое золото за квалификацию в карьере спортсмена.

Среди юниоров, для которых в рамках второго этапа RDS Open прошли учебно-тренировочные сборы (УТС), победу в квалификационных заездах одержал 14-летний Тимофей Колобов (г. Москва). Юный пилот получил от судей 93 балла. Напомним, учебно-тренировочные сборы в рамках летнего сезона проводятся при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта AIMOL JUNIOR.

Второй день чемпионата, 17 мая, был посвящен парным заездам. В сезоне-2026 они проводятся по системе выбывания после двух поражений. Победитель этапа Сергей Давидадзе в первом раунде встретился со столичным пилотом из команды STAR PËR STARS AIMOL Дмитрием Добровольским. После первого хита судейская коллегия не смогла прийти к единому мнению и назначила перезаезд. В повторной дуэли рефери отдали победу Давидадзе, а Добровольский отправился в нижнюю часть сетки для дальнейшей борьбы с Александром Щетининым. В следующем раунде соперником для победителя этапа стал Андрей Овчинников — хит завершился победой Сергея Давидадзе, а его оппонент перешёл во вторую часть турнирной сетки, где его ожидала дуэль с Дмитрием Добровольским.

В третьем раунде состоялась встреча Давидадзе с победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС Владимиром Афанасьевым (Tamashi Racing), которая вывела Сергея в финал, а Владимира — в заезды за третье место. В финале за главное место на тумбе Сергей Давидадзе бился с пилотом команды STAR PËR STARS AIMOL Владиславом Ерофеевым — по итогам хита экс-пилот Гран-При РДС получил серебро, а самарский пилот был признан победителем второго этапа RDS Open.

«Этап получился достаточно напряжённым, но вместе с командой мы со всем справились. В межсезонье мы провели серьёзную подготовку, в рамках первого этапа допустили ошибку, работая со старой подвеской, а уже во втором этапе перешли на новую подвеску, и теперь машина идеально рулится. Наконец-то мы на своём месте. Будем продолжать стремиться к победам и высоким позициям в турнирной сетке чемпионата», — рассказал Сергей Давидадзе.

Победителем по итогам парных заездов среди участников учебно-тренировочных сборов стал Тимофей Колобов — в двух из трёх раундов он был убедительнее для рефери в роли как лидера, так и преследователя. Его соперник 10-летний Даниил Арефьев (г. Москва) занял второе место. Заявленный ранее юниор Степан Попов (г. Москва) не смог принять участие в учебных и тренировочных заездах из-за технических проблем, но успешно освоил теоретические занятия.

Открытый чемпионат РДС 2026. Личный зачёт. Итоги 2 этапов. ТОП-3:

1. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 415 баллов.

2. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 353 балла.

3. Анатолий Щербак (г. Москва) — 337 баллов.

Открытый чемпионат РДС 2026. Командный зачёт. Итоги 2 этапов.

1. Tamashi Racing — 538 баллов.

2. STAR PËR STARS AIMOL — 520 баллов.

3. «ЦМРБанк» — 193 балла.