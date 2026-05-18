Норрис рассказал, что планировал протестировать болид Формулы-Е

Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис высоко оценил уровень пилотов Формулы-Е и признался, что рассматривал возможность теста болида Gen4.

«Я вырос рядом со многими из этих ребят или гонялся против них. Уровень пилотов здесь высочайший — настолько высокий, насколько это вообще возможно. Вы смотрите чемпионат, где выступают спортсмены топ-класса, одни из лучших в мире. Мне нравится следить за этим и быть частью этого.

Даже планировал в какой-то момент немного поездить на машине Формулы-Е. Я общался с Джейком Деннисом и несколькими другими ребятами, которые здесь выступали. Не всё из Формулы-E применимо к Формуле-1 и наоборот, но, когда общаешься с пилотами топ-уровня в этой категории, всё равно можно почерпнуть много полезного», — приводит слова Норриса портал RacingNews365.

