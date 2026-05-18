Палмер: в Канаде Хэмилтону нужно всё вернуть на место. И он способен это сделать

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер считает, что предстоящий этап в Канаде может стать ключевым для семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на фоне старта сезона в составе «Феррари».

«Его статистика в Канаде просто выдающаяся. За 16 попыток он уступал напарнику в квалификации всего трижды. Такое ощущение, что ему просто нужно остановить этот нисходящий тренд. После первых нескольких гонок это был очень бодрый Льюис, хорошие отзывы о машине, «Феррари» очевидно была конкурентоспособной машиной, способной бороться за победы.

Канада — трасса, где он всегда был очень силён: семь побед, шесть поулов. Здесь ему нужно всё вернуть на место. И, думаю, он способен это сделать. Если ты Льюис, то на трассу, где у тебя всегда получалось, ты приезжаешь с чуть большей уверенностью.

Если обе «Феррари» снова будут рядом, на одном ряду стартовой решётки, и мы будем говорить о том, что обе машины борются за результат, а не только: «Может ли Шарль это выиграть?»… И если Льюис не сможет быть конкурентоспособным в Канаде, начнёт вырисовываться картина, при которой подумаешь: «Этот сезон снова просто ускользает от него», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.