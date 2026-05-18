Top Gear может вернуться в британский телеэфир

Культовое автомобильное шоу Top Gear может вернуться на британское телевидение спустя четыре года после приостановки проекта, сообщает издание The Sun.

BBC Studios уже начала работу над перезапуском программы, а возвращение шоу в эфир может состояться уже в следующем году. Ожидается, что у обновлённого Top Gear будет новая команда ведущих.

«Руководство BBC хочет вернуть Top Gear, потому что им так и не удалось заполнить нишу, которая осталась после его ухода, а огромное количество зрителей по-прежнему скучают по автомобильному шоу. И дело не только в Британии — эту программу любят во всём мире, это самостоятельный бренд, который смотрят миллионы людей по всему миру.

Именно поэтому было важно удовлетворить не только запросы автолюбителей, но и, в частности, поклонников Top Gear. Они будут в восторге, услышав, что шоу возвращается», — приводит слова источника издание.