Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Top Gear может вернуться в британский телеэфир

Top Gear может вернуться в британский телеэфир
Комментарии

Культовое автомобильное шоу Top Gear может вернуться на британское телевидение спустя четыре года после приостановки проекта, сообщает издание The Sun.

BBC Studios уже начала работу над перезапуском программы, а возвращение шоу в эфир может состояться уже в следующем году. Ожидается, что у обновлённого Top Gear будет новая команда ведущих.

«Руководство BBC хочет вернуть Top Gear, потому что им так и не удалось заполнить нишу, которая осталась после его ухода, а огромное количество зрителей по-прежнему скучают по автомобильному шоу. И дело не только в Британии — эту программу любят во всём мире, это самостоятельный бренд, который смотрят миллионы людей по всему миру.

Именно поэтому было важно удовлетворить не только запросы автолюбителей, но и, в частности, поклонников Top Gear. Они будут в восторге, услышав, что шоу возвращается», — приводит слова источника издание.

Сейчас читают:
Ферстаппен драматично потерял победу в 24-часовой гонке. Но его выступление — просто топ
Ферстаппен драматично потерял победу в 24-часовой гонке. Но его выступление — просто топ
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android