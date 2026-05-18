Алекса Маркеса успешно прооперировали после аварии на Гран-при Каталонии

30-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес перенёс операцию на ключице после аварии во время основной гонки Гран-при Каталонии MotoGP, сообщает аккаунт Gresini Racing в социальной сети X.

«Маркес успешно перенёс операцию вечером в воскресенье после перелома правой ключицы, которая была стабилизирована с помощью установки пластины. Испанский гонщик покинет больницу уже сегодня, ближе к вечеру», — говорится в заявлении команды.

Фото: Пресс-служба Gresini Racing

Напомним, на 12-м круге гонки в борьбе за лидерство у испанца Педро Акосты на «КТМ» при разгоне выключился двигатель на третьей передаче, Алекс на полном ходу, уворачиваясь от столкновения, задел заднее колесо Акосты и вылетел на обочину.

