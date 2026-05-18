В «Мерседесе» уверены, что Расселл вернётся в борьбу после сложного уикенда

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд прокомментировал выступление Джорджа Расселла на Гран-при Майами и выразил уверенность, что британец сможет вернуться на прежний уровень.

«Он совершенно точно вернётся и пробьётся обратно. В Майами у него был тяжёлый уикенд, когда он не смог добиться от машины тех ощущений, которые хотел получить. То есть он не нашёл нужного сцепления и не чувствовал машину так, как нужно, а это стоило ему скорости. Мы работали над настройками.

Он также нашёл решения уже по ходу гонки, которые помогли ему прибавить. И несмотря на сложный уикенд, он дважды финишировал четвёртым. Именно такие очки в итоге и делают разницу по ходу длинного сезона», — приводит слова Лорда портал F1oversteer.