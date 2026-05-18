Арвид Линдблад указал на проблему, мешающую ему в дебютном сезоне в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о сложности, с которой столкнулся во время дебютного сезона в Формуле-1.

«Мы понимали ещё до старта, что легко не будет, просто потому что нам не хватало наката после пропущенного спринта. Но, если честно, первый отрезок получился не лучшим. На средних мне было довольно тяжело, и ехать было совсем непросто.

Как только мы поставили жёсткий тип, я почувствовал себя гораздо лучше и управлять машиной стало намного комфортнее. Думаю, в целом темп был заметно лучше. Нам просто нужно всё проанализировать и понять, что лично я мог сделать лучше и что мы как команда могли сделать немного лучше.

В конце концов, мне всё ещё многому нужно учиться. Очевидно, это ещё один уикенд, по ходу которого я недополучил важный накат, и это немного обидно, но что есть, то есть. Мы все стараемся изо всех сил, и, надеюсь, в Канаде это больше не повторится.

Я не воспринимаю это как что-то раздражающее. Нет смысла жаловаться — это ничего не изменит. Это вызов, но мне нравятся такие вызовы. Мне очень понравились первые несколько гонок, и сейчас я получаю удовольствие от пилотажа в этой машине», — приводит слова Линдблада издание Motorsport Week.