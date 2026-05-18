«Астон Мартин» рассчитывает на серьёзный прогресс на ГП Канады — Motorsport Italia

Британский коллектив «Астон Мартин» рассчитывает на серьёзный прогресс на седьмом этапе Формулы-1 в Канаде, который пройдёт с 22 по 24 мая. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Согласно имеющейся информации, после доводки электроники болида AMR26 на базе «Хонды» ожидается, что сократится время переключения передач, улучшиться стабильность при торможении и синхронизация.

В первых трёх гонках сезона AMR26 проехал лишь 187 кругов из 334 возможных. По средней скорости пит-стопа «Астон Мартин» занимает предпоследнее место в пелотоне — свыше четырёх секунд соответственно при общем среднем знаменателе чуть выше трёх секунд.