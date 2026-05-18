Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: в Монреале мы представим наш первый в этом году пакет обновлений

Вольф: в Монреале мы представим наш первый в этом году пакет обновлений
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что на Гран-при Канады команда представит первый пакет обновлений в сезоне-2026, а также поделился ожиданиями от предстоящего уикенда.

«Мы отправляемся в Канаду, готовые вернуться к привычному ритму гонок. Наши соперники сделали шаг вперёд в Майами, и нам нужно на это отреагировать. В Монреале мы представим наш первый в этом году пакет обновлений.

Несмотря на то что сейчас середина мая, сезон начался всего с четырёх гонок. Впереди ещё долгий год, и, хотя этот уикенд очень важен, он не решит исход борьбы. Мы будем сохранять баланс, продолжать учиться и выкладываться на каждом этапе по максимуму. Мы не будем слишком радоваться успехам и слишком расстраиваться в трудные моменты. Это касается как наших пилотов, так и всей команды», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Вольф рассказал, какая команда удивила его после обновлений на Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android