Вольф: в Монреале мы представим наш первый в этом году пакет обновлений

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что на Гран-при Канады команда представит первый пакет обновлений в сезоне-2026, а также поделился ожиданиями от предстоящего уикенда.

«Мы отправляемся в Канаду, готовые вернуться к привычному ритму гонок. Наши соперники сделали шаг вперёд в Майами, и нам нужно на это отреагировать. В Монреале мы представим наш первый в этом году пакет обновлений.

Несмотря на то что сейчас середина мая, сезон начался всего с четырёх гонок. Впереди ещё долгий год, и, хотя этот уикенд очень важен, он не решит исход борьбы. Мы будем сохранять баланс, продолжать учиться и выкладываться на каждом этапе по максимуму. Мы не будем слишком радоваться успехам и слишком расстраиваться в трудные моменты. Это касается как наших пилотов, так и всей команды», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.