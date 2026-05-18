Мартин упал в шестой раз за уикенд в Барселоне, где накануне произошли две тяжёлые аварии

Пилот «Априльи» Хорхе Мартин попал в аварию на постгоночных тестах MotoGP в Барселоне в понедельник, доведя общее число падений за уикенд до шести, сообщает издание Crash.net.

Испанец разбился в быстром седьмом повороте через два часа после начала заездов. Сессия была остановлена красными флагами. Мартина доставили в медицинский центр трассы на скорой помощи с шейным бандажом. «Априлья» сообщила, что видимых переломов не обнаружено, но гонщика отправили в университетскую клинику Дешеус для дополнительного обследования. Позже команда подтвердила: переломов нет.

До этого Мартин пять раз падал по ходу гоночного уикенда — в тренировках, квалификации, спринте и на первом круге гонки после столкновения с Раулем Фернандесом.

