В «Хаасе» планируют побороться за топ-10 на Гран-при Канады Формулы-1

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу рассказал о подготовке пакета обновлений к Гран-при Канады, с которым команда рассчитывает вернуться в борьбу за пятое место в Кубке конструкторов.

«Для нас этот этап особенно важен, потому что мы привозим пакет обновлений. Поскольку формат спринтерский, в нашем распоряжении будет только одна тренировка, чтобы оценить новинки, разобраться в них и выжать максимум. Работы много, но именно так поступили многие другие команды в Майами, так что мы готовы принять вызов.

Нам не терпится использовать эти доработки, чтобы бороться за первую десятку. Мы нацелены на то, чтобы получить от машины всё возможное и прибавить в сезоне, который уже сейчас складывается напряжённо и захватывающе», — приводит слова Комацу итальянская редакция издания Motorsport.

В числе ожидаемых новинок называют новое переднее антикрыло, модификации днища и доработку закрылка, использующего выдув выхлопа силовой установки «Феррари».

