Замглавы «Мерседеса»: уход Ферстаппена не повлияет на нас, Ф-1 пережила тысячи гонщиков

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что возможный уход четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Королевских гонок» никак не скажется на планах команды.

«Я понимаю попытку спекулировать на этой теме, но могу лишь повторить то, что Тото Вольф уже говорил в этом году. В наших болидах сидят два наших любимых гонщика, оба — воспитанники системы «Мерседес». Мы рады, что Макс выступает на Mercedes AMG в гонках серии GT…

Лично я считаю, что частота таких заявлений (речь о переходе Макса в «Мерседес». — Прим. «Чемпионата») не растёт, а, напротив, снижается по мере того, как «Ред Булл» демонстрирует высокие результаты и повышает конкурентоспособность своей машины. Но я не хочу говорить за Макса. Он знает своё мнение. У него есть жизнь и гоночные амбиции за пределами Формулы-1, и он часто говорил, что не будет оставаться в кокпите Формулы-1 до глубокой старости, потому что это тоже требует больших затрат сил. Так что я полностью оставлю это решение за ним. Это не повлияет на нас.

Я считаю, что это зависит исключительно от Макса. За 76 лет своего существования этот вид спорта пережил приход и уход тысяч гонщиков. Нечто подобное произойдёт и в ближайшие годы, и это коснётся любого из нынешних гонщиков. Формула-1 постоянно эволюционирует и развивается», — приводит слова Лорда издание F1 Oversteer.