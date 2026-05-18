«Мерседес» запретил Антонелли участвовать в гонках на «Нюрбургринге»

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что команда не позволит их пилоту Андреа Кими Антонелли получить лицензию для «Северной петли» в этом году.

«Нет, [«Мерседес» не позволит Антонелли получить разрешение DMSB на северную петлю (DPN) в этом году]. Я говорил с ним об этом. Думаю, он сказал это больше в шутку. Возможно, он попробует после четырёх чемпионских титулов», — приводит слова Брэдли издание Motorsport.

Лорд также отметил, что у Макса Ферстаппена, который как раз дебютировал в «24 часах Нюрбургринга», «возможно, немного больше диапазона благодаря опыту» по сравнению с 19-летним итальянцем. Антонелли ранее в видео с Жюлем Гуноном заявил, что хотел бы получить лицензию DMSB Nordschleife Permit до конца года.

