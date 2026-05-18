Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российский участник «24 часов Нюрбургринга» объяснил, как Ферстаппен спровоцировал аварии

Российский участник «24 часов Нюрбургринга» объяснил, как Ферстаппен спровоцировал аварии
Комментарии

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», поделился впечатлениями от прошедшей гонки.

«Ощущение, что это однозначно лучшая шоссейно-кольцевая гонка года. По всему — по накалу, по сюжету. 352 тысячи зрителей не дадут соврать. И это зрители, которым реально интересен автоспорт как таковой, борьба и так далее, они понимают, что происходит.

Если говорить по самой гонке, то очень много сходов у лидеров. Это неудивительно, это как раз фактор Ферстаппена: приехал четырёхкратный чемпион мира — можно сказать, на чужую поляну. И ему пытались доказать: мы не менее быстры. Я бы сказал, народ немножко переусердствовал, то есть Макс подзавёл своим появлением, некоторые люди на это повелись. Поэтому произошло очень много достаточно глупых сходов из-за аварий. Где-то пять топовых команд, которые могли бы претендовать на победу, закончили уже в первой трети гонки», — рассказал Засадыч в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Сейчас читают:
Ферстаппен драматично потерял победу в 24-часовой гонке. Но его выступление — просто топ
Ферстаппен драматично потерял победу в 24-часовой гонке. Но его выступление — просто топ
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android