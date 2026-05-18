Российский участник «24 часов Нюрбургринга» объяснил, как Ферстаппен спровоцировал аварии

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», поделился впечатлениями от прошедшей гонки.

«Ощущение, что это однозначно лучшая шоссейно-кольцевая гонка года. По всему — по накалу, по сюжету. 352 тысячи зрителей не дадут соврать. И это зрители, которым реально интересен автоспорт как таковой, борьба и так далее, они понимают, что происходит.

Если говорить по самой гонке, то очень много сходов у лидеров. Это неудивительно, это как раз фактор Ферстаппена: приехал четырёхкратный чемпион мира — можно сказать, на чужую поляну. И ему пытались доказать: мы не менее быстры. Я бы сказал, народ немножко переусердствовал, то есть Макс подзавёл своим появлением, некоторые люди на это повелись. Поэтому произошло очень много достаточно глупых сходов из-за аварий. Где-то пять топовых команд, которые могли бы претендовать на победу, закончили уже в первой трети гонки», — рассказал Засадыч в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.