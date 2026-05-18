Шендюков выиграл этап Yuka Drive Gymkhana, Цареградцев стал быстрейшим в квалификации

Алексей Шендюков одержал победу на стартовом этапе Yuka Drive Gymkhana PRO, который прошёл на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Белорус на Mazda MX-5 с двигателем M113 AMG 5.5 Twin Turbo V8 стабильно прошёл всю сетку парных заездов и занял первое место с 269 баллами.

Лучшее время квалификации показал Аркадий Цареградцев на Toyota Altezza с мотором 2JZ (около 600 л. с.) — 02:07.295, опередив Шендюкова на 0,763 секунды. В парных заездах он стал вторым (202 балла). Третье место занял Павел Бусырев на BMW E30 (153 балла).

В командном зачёте победил коллектив «Драйв» (301 балл), второе место — Fortis YUKA Первых (289), третье — ТАЧАГА (209).

Всего в этапе участвовал 41 спортсмен. Следующий этап серии PRO пройдёт 21 июня в Санкт-Петербурге.

