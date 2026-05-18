Организатор Гран-при Канады: Доменикали прав, спринт создаёт дополнительную значимость

Генеральный директор Гран-при Канады Жан-Филипп Паради поддержал переход на спринтерский формат уикенда, который впервые пройдёт на трассе имени Жиля Вильнёва.

«Болельщики в Монреале хотят видеть лучших гонщиков мира. Что происходит: убирают свободные заезды и превращают их в два больших соревновательных момента — квалификацию к спринту и сам спринт. Многие говорили, что было бы здорово увидеть всё это в Монреале. И это действительно создаёт огромный ажиотаж в нашем городе. Лично я считаю, что это грандиозно — видеть реальную борьбу вместо того, как люди тестируют свои машины. Мы убеждены, что это добавляет ценности нашему Гран-при.

Я согласен со Стефано [Доменикали]. Это то, что я посоветовал бы делать всем остальным организаторам, потому что это создаёт дополнительную значимость для уикенда и своего рода «Суперсубботу». Теперь суббота — по-настоящему захватывающий день, ведь, помимо квалификации к основной гонке, есть ещё и спринт», — приводит слова Паради издание FormulaPassion.