Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Организатор Гран-при Канады: Доменикали прав, спринт создаёт дополнительную значимость

Организатор Гран-при Канады: Доменикали прав, спринт создаёт дополнительную значимость
Комментарии

Генеральный директор Гран-при Канады Жан-Филипп Паради поддержал переход на спринтерский формат уикенда, который впервые пройдёт на трассе имени Жиля Вильнёва.

«Болельщики в Монреале хотят видеть лучших гонщиков мира. Что происходит: убирают свободные заезды и превращают их в два больших соревновательных момента — квалификацию к спринту и сам спринт. Многие говорили, что было бы здорово увидеть всё это в Монреале. И это действительно создаёт огромный ажиотаж в нашем городе. Лично я считаю, что это грандиозно — видеть реальную борьбу вместо того, как люди тестируют свои машины. Мы убеждены, что это добавляет ценности нашему Гран-при.

Я согласен со Стефано [Доменикали]. Это то, что я посоветовал бы делать всем остальным организаторам, потому что это создаёт дополнительную значимость для уикенда и своего рода «Суперсубботу». Теперь суббота — по-настоящему захватывающий день, ведь, помимо квалификации к основной гонке, есть ещё и спринт», — приводит слова Паради издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Стриптизёрши Монреаля объявили забастовку перед Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android