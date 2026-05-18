Российский гонщик считает, что к поломке машины привёл агрессивный пилотаж Ферстаппена

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», объяснил, почему экипаж четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена не смог победить.

«Не согласен, что в этом доезде-недоезде Ферстаппена сам Макс не виноват. По фотографиям профессионалов с трассы видно, как агрессивно он пилотировал. От удара в колесо привод бы сломался сразу. А раз случилось вот так, то привод может «скончаться» только по одной причине: это накопившаяся усталость, когда он много очень прыгал по поребрикам. Едет машина, заскочила на поребрик, оторвалась, потом приземлилась на привод. Удар получается достаточно жёсткий — и вот это просто накопилось и треснуло. Хотя приводы на этой машине очень надёжные.

Важный нюанс: квалификационные и гоночные траектории обычно отличаются, потому что квалификационная создаёт большую нагрузку на машину. Но Макс зачастую ехал по квалификационной траектории, хотя есть два-три места, про которые все знают, что лучше не злоупотреблять, так как идёт очень большая нагрузка на подвеску. В частности, в одном месте идёт поребрик и немножко брусчатки — там прямо страдают приводы, и Макс постоянно долбил по этому месту. Подозреваю, поэтому автомобиль и не выдержал. К слову, довольно жёстко фигачил по поребрикам и [Даниэль] Хункаделья — про остальных двух членов экипажа не скажу.

При этом Макс — выдающийся гонщик: была пара ситуаций, где можно было и не поймать машину, но он делал это — например, когда оказался колёсами в траве. В основном народ в этом месте уже едет в забор. Ферстаппен мегабыстр, мегасконцентрирован, но едет в режиме квалификации. Мне кажется, всё-таки с ним не провели какую-то правильную беседу, не объяснили, что темп должен быть несколько иным. Ферстаппен — максималист, заточен на результат, его не интересует какое-нибудь третье, пятое, седьмое место. Он тоже подзавёлся, когда машина соперников рядом была. Всё-таки считаю, что пилотаж стал фактором того, что техника эту гонку не выдержала», — рассказал Засадыч в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.