Четыре гонки первого этапа СМП Формулы-4 выиграли четыре разных пилота

16 и 17 мая на Moscow Raceway прошёл первый этап чемпионата России SMP Formula 4 сезона-2026. Все четыре гонки уикенда выиграли разные пилоты.

Фото: Пресс-служба SMP F4

Первый заезд в субботу выиграл 15-летний Иван Пигаев из ITECO Racing, оформив «Большой шлем» — поул, лидирование от старта до финиша и лучший круг. Во второй гонке с реверсивным стартом победа досталась Тимуру Шагалиеву после того, как Максим Орлов, финишировавший первым, был оштрафован за фальстарт.

В воскресенье Орлов реабилитировался и выиграл третью гонку. Финальный заезд был остановлен красными флагами из-за нескольких столкновений на первом круге, а после рестарта первую в карьере победу одержал Платон Костин из команды Ilya Muromets.

Лидерство в общем зачёте захватил Владимир Верхоланцев из Formula K Russia — он ни разу не финишировал первым, но во всех четырёх гонках поднимался на подиум. Командный трофей достался ITECO Racing.

Следующий этап пройдёт 13-14 июня на Kazan Ring.