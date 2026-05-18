Авто Новости

Российский гонщик Засадыч: Ферстаппен выиграет следующие «24 часа Нюрбургринга»

Российский гонщик Михаил Засадыч, два сезона выступавший в немецкой серии VLN (ныне NLS) и участвовавший в «24 часах Нюрбургринга», дал прогноз на следующую гонку на выносливость для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

«В следующем году Ферстаппен будет прямо одним из явных фаворитов. И я обратил внимание, как сильно он вовлечён в процесс, в работу с командой. Хотя и остальные команды тоже сделают определённые выводы. Например, не будут действовать так нахраписто в начале гонки.

Макс — человек упёртый, азартный. Так что поедет он ещё раз, поедет. И выиграет. Практически уверен, что прямо вот следующие «24 часа Нюрбургринга» и выиграет. Примерно так же я был уверен, что сейчас он сойдёт из-за вылета в отбойник, но в итоге сошёл по технике. Теперь должен забирать следующую гонку, если, конечно, не наложатся календари с Формулой-1. Но я думаю, что Ферстаппен всеми силами будет лоббировать, чтобы этого не случилось.

Думаю, многие гонщики Ф-1 с огромным удовольствием поехали бы тоже эту гонку. Просто они связаны контрактными обязательствами. А так многие бы с удовольствием попробовали», — сказал Засадыч в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

