«Мы довольно эгоцентричные люди». Педро Акоста — о создании ассоциации гонщиков MotoGP

Пилот KTM Педро Акоста скептически оценил возможность появления в MotoGP организации, подобной Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) в Формуле-1.

«Многие гонщики всегда объединяются, когда происходит нечто такого масштаба (речь про аварии на Гран-при Каталонии. — Прим. «Чемпионата») или когда случилось то, что произошло в Малайзии в прошлом году в Moto3 (Ноа Деттвилер получил серьёзные травмы и пережил несколько остановок сердца после аварии на контрольном круге перед основной гонкой. — Прим. «Чемпионата»). Но я не думаю, что нужно ходить [в Комиссию по безопасности] каждую неделю из-за того, что на трассе появилась новая кочка. Не думаю, что вчерашнее можно было предотвратить заседанием Комиссии. Полагаю, теперь мы сами должны решить, насколько мы готовы рисковать своей шкурой после того, как всё это произошло.

Я толком не знаю, как это [ассоциация гонщиков] работает в Ф-1, не знаю. Мы те, кто устраивает шоу, и недостаточно просто быть в центре шоу — нужно смотреть и на то, что происходит вокруг. Трудно искать решение, когда прошло так мало времени.

Здесь — как и во всём: ты стоишь на своём, если стоят остальные 20. Если кто-то борется за чемпионство мира — это не мой случай, но это случай Марко Бедзекки, — если бы он, к примеру, не хотел гоняться вчера, но другой претендент на титул вышел на стартовую решётку, он бы последовал за ним. Ты гонишься за мечтой всей своей жизни: если другие выходят — ты выходишь. Нужно, чтобы все 20 стояли насмерть и сказали: гонки не будет.

Это очень сложно, всегда найдётся гонщик, который видит в уикенде свой шанс. Если бы мне за два часа до гонки сказали: случись что — и мы не гоняемся, но при этом у тебя один уикенд, когда ты в хорошей форме, я бы хотел гоняться. Нужно понимать, что гонщики, даже если это не всегда заметно, — довольно эгоцентричные люди. Ты всегда ищешь свой шанс выстрелить», — приводит слова Акосты издание Motorsport.