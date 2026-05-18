Росси госпитализирован после аварии на тренировке «Инди-500» с участием Грожана и О'Уорда

Пилоты IndyCar Александер Росси, Пато О'Уорд и Ромен Грожан попали в аварию на тренировке перед «Инди-500» в понедельник, 19 мая, в результате которой все три болида получили серьёзные повреждения.

Права на видео принадлежат IndyCar.

Росси, квалифицировавшийся вторым, потерял управление на выходе из второго поворота, ударился о стену, после чего машина поднялась в воздух и развернулась. Пато О'Уорд, пытаясь избежать столкновения, развернулся и врезался в болид Росси. Ромен Грожан, уходя от завалов, потерял контроль и разбил машину о внешнюю стену на задней прямой.

Росси был доставлен в местную больницу. По словам медицинского директора IndyCar доктора Джулии Вайзер, он «в сознании, в хорошем расположении духа, проходит обследование». О'Уорд и Грожан были быстро осмотрены и отпущены из медицинского центра трассы.

