Баньяя — о двух рестартах после аварий на MotoGP: возможно, я не был готов гоняться

Пилот заводской «Дукати» Франческо Баньяя признался, что после тяжёлого инцидента с Жоанном Зарко на Гран-при Каталонии испытывал головокружение и сомневался, стоит ли продолжать гонку.

«Мой удар о землю был очень сильным; он был чудовищным. Но как только я увидел свой мотоцикл и его, прижатого к моему байку, я увидел лишь его ногу и эту боль — это стало для меня большим потрясением. Потом я просто зашёл в гараж, пересел на второй мотоцикл. Я пытался не думать слишком много. Я стартовал хорошо, однако после трёх кругов у меня начала кружиться голова на мотоцикле. Каждый раз, когда я начинал тормозить, я это чувствовал. Мне пришлось сбавить темп, потому что, возможно, я не был готов гоняться, — но всё прошло нормально в том смысле, что я не создал больших проблем. Я дожил до последнего круга, финишировал в гонке, и как только заехал в гараж, мне стало очень нехорошо.

После гонки мне сделали рентген левого запястья. Всё в порядке, хотя чувствую я себя не очень. Проблема – в шее. У меня кружится голова из-за шейного отдела. Удар по шее был колоссальным. Шейный отдел и мышцы здесь сжаты, и у меня кружится голова.

Как я уже много раз говорил, мне повезло, что не я принимаю такие решения. Однако, возможно, нам нужно правило: если красные флаги появляются из-за инцидентов на трассе, может, не стоит делать три старта. Это странно, потому что авария была слишком тяжёлой. На это было трудно смотреть. А с Зарко я находился прямо там, так что это было совсем не из приятных», — приводит слова Баньяи издание Motorsport.

