Алекс Маркес — об аварии на Гран-при Каталонии: могу только думать, что мне очень повезло

Пилот «Грезини» Алекс Маркес прокомментировал свою аварию на Гран-при Каталонии, в которой он столкнулся с Педро Акостой после его внезапного замедления из-за технической неисправности.

«Огромное спасибо за все тёплые слова поддержки, которые я получаю. Мне до сих пор очень больно, и я весь в синяках, но, глядя на эти снимки, я могу только думать, что мне очень повезло», — написал Маркес в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее в «Грезини» сообщили, что Маркес перенёс успешную операцию и покинет больницу в ближайшее время. Гран-при Каталонии был дважды остановлен красными флагами из-за аварий Маркеса и Жоанна Зарко.