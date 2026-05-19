Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алекс Маркес — об аварии на Гран-при Каталонии: могу только думать, что мне очень повезло

Алекс Маркес — об аварии на Гран-при Каталонии: могу только думать, что мне очень повезло
Комментарии

Пилот «Грезини» Алекс Маркес прокомментировал свою аварию на Гран-при Каталонии, в которой он столкнулся с Педро Акостой после его внезапного замедления из-за технической неисправности.

MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:17 МСК
Окончено
1
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
20:06.243
2
Жоан Мир
Honda
+1.250
3
Фермин Альдегер
Ducati
+1.466

«Огромное спасибо за все тёплые слова поддержки, которые я получаю. Мне до сих пор очень больно, и я весь в синяках, но, глядя на эти снимки, я могу только думать, что мне очень повезло», — написал Маркес в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее в «Грезини» сообщили, что Маркес перенёс успешную операцию и покинет больницу в ближайшее время. Гран-при Каталонии был дважды остановлен красными флагами из-за аварий Маркеса и Жоанна Зарко.

Материалы по теме
Фото
Алекса Маркеса успешно прооперировали после аварии на Гран-при Каталонии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android