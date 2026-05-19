Алекс Маркес — об аварии на Гран-при Каталонии: могу только думать, что мне очень повезло
Пилот «Грезини» Алекс Маркес прокомментировал свою аварию на Гран-при Каталонии, в которой он столкнулся с Педро Акостой после его внезапного замедления из-за технической неисправности.
MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:17 МСК
1
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
20:06.243
2
Жоан Мир
Honda
+1.250
3
Фермин Альдегер
Ducati
+1.466
«Огромное спасибо за все тёплые слова поддержки, которые я получаю. Мне до сих пор очень больно, и я весь в синяках, но, глядя на эти снимки, я могу только думать, что мне очень повезло», — написал Маркес в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее в «Грезини» сообщили, что Маркес перенёс успешную операцию и покинет больницу в ближайшее время. Гран-при Каталонии был дважды остановлен красными флагами из-за аварий Маркеса и Жоанна Зарко.
