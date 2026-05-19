Напарник Ферстаппена Хункаделья — о сходе команды: некого винить, это просто невезение

Напарник Макса Ферстаппена по команде Verstappen Racing Даниэль Хункаделья заявил, что поломка привода, лишившая экипаж победы в «24 часах Нюрбургринга», не связана с агрессивным пилотажем и является чистой случайностью.

«Я думаю, это просто невезение. Это механическая поломка. Привод был абсолютно новым. Более того, последние шесть или семь часов мы ехали очень осторожно, потому что обе машины были в такой сильной позиции и не было нужды рисковать. Мы не атаковали поребрики, мы были осторожны — и это всё равно случилось.

Не думаю, [что контакт колёсами между Ферстаппеном и Маро Энгелем около трёх часов ночи мог привести к поломке]. Это было за много часов до того. Думаю, было бы слишком связывать это с тем эпизодом. Это автоспорт. К сожалению, сегодня это случилось с нами, но я не думаю, что здесь есть кого винить.

Мы провели потрясающую гонку. Фактически мы ехали идеально. Я долго мечтал выиграть эту гонку. Но, в конце концов, мы просто гонщики. Это наш спорт, и мы любим его. Гонки таковы — многое нельзя контролировать, и иногда это причиняет боль. Однако это не должно становиться огромной драмой. Мы вернёмся в следующем году», — приводит слова Хункадельи издание Motorsport.