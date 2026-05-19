«Это часть нашей работы». Куартараро — об аварии Алекса Маркеса на Гран-при Каталонии

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро после Гран-при Каталонии, в котором он финишировал седьмым (после штрафов Аи Огуры и Жоана Мира поднялся на пятое место), признался, что вид аварии Алекса Маркеса отбил желание продолжать гонку.

«В первой гонке мы проехали 12 кругов и оставили резину на трассе, что автоматически улучшило сцепление для третьей гонки. Я начал вторую гонку на новой мягкой покрышке, но мне пришлось использовать её же на рестарте, потому что новых больше не было. В третьей гонке я смог ехать быстрее, чем в первой, однако был заблокирован Марко Бедзекки. Было тяжело, особенно во второй гонке.

Я стараюсь не смотреть на экраны в таких ситуациях, но, когда проезжаешь 10-й поворот и видишь Алекса на земле в таком положении, нет желания выезжать на рестарт. У меня пошли мурашки: покрышка и мотоцикл летели… Это нелегко, однако это часть нашей работы», — приводит слова Куартараро издание FormulaPassion.