«Это часть нашей работы». Куартараро — об аварии Алекса Маркеса на Гран-при Каталонии

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро после Гран-при Каталонии, в котором он финишировал седьмым (после штрафов Аи Огуры и Жоана Мира поднялся на пятое место), признался, что вид аварии Алекса Маркеса отбил желание продолжать гонку.

MotoGP 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Каталонии. Гонка
17 мая 2026, воскресенье. 16:17 МСК
Окончено
1
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
20:06.243
2
Жоан Мир
Honda
+1.250
3
Фермин Альдегер
Ducati
+1.466

«В первой гонке мы проехали 12 кругов и оставили резину на трассе, что автоматически улучшило сцепление для третьей гонки. Я начал вторую гонку на новой мягкой покрышке, но мне пришлось использовать её же на рестарте, потому что новых больше не было. В третьей гонке я смог ехать быстрее, чем в первой, однако был заблокирован Марко Бедзекки. Было тяжело, особенно во второй гонке.

Я стараюсь не смотреть на экраны в таких ситуациях, но, когда проезжаешь 10-й поворот и видишь Алекса на земле в таком положении, нет желания выезжать на рестарт. У меня пошли мурашки: покрышка и мотоцикл летели… Это нелегко, однако это часть нашей работы», — приводит слова Куартараро издание FormulaPassion.

Алекс Маркес — об аварии на Гран-при Каталонии: могу только думать, что мне очень повезло
