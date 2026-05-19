Второй этап RDS GP пройдёт на «обратной» конфигурации «Игора Драйв» 23-24 мая

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии состоится 23-24 мая на автодроме «Игора Драйв». Заезды пройдут на скоростной «обратной» конфигурации, которая дебютировала в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба RDS GP.

Впервые в истории Гран-При РДС в рамках этапа пройдут учебно-тренировочные сборы для юниоров. На трассу выедут 10-летний Даниил Арефьев (BMW E92), 14-летний Степан Попов (Toyota Mark II) и 12-летний Арсений Цареградцев (Toyota Altezza). Впервые на одном этапе появятся действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и его сын.

Среди фаворитов — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и дебютант серии Томми Кайли (Fresh Racing). Цареградцев выигрывал квалификацию на «обратной» конфигурации в 2024 году и был вторым в 2025-м. На подиум также претендуют Дамир Идиятулин, Пётр Бородин (третий на старте сезона), пилоты Lukoil Racing Drift Team и представители петербургской Carville Racing.

По уайлд-кард выступят четыре пилота RDS Open, включая Станислава Антропова на Mazda RX-8. Квалификацию и парные тренировки покажут 23 мая, парные заезды и финал — 24 мая. Трансляцию можно будет посмотреть на платформе RDS TV.