Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Второй этап RDS GP пройдёт на «обратной» конфигурации «Игора Драйв» 23-24 мая

Второй этап RDS GP пройдёт на «обратной» конфигурации «Игора Драйв» 23-24 мая
Комментарии

Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии состоится 23-24 мая на автодроме «Игора Драйв». Заезды пройдут на скоростной «обратной» конфигурации, которая дебютировала в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба RDS GP.

Впервые в истории Гран-При РДС в рамках этапа пройдут учебно-тренировочные сборы для юниоров. На трассу выедут 10-летний Даниил Арефьев (BMW E92), 14-летний Степан Попов (Toyota Mark II) и 12-летний Арсений Цареградцев (Toyota Altezza). Впервые на одном этапе появятся действующий двукратный чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев и его сын.

Фото: Пресс-служба РДС

Среди фаворитов — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и дебютант серии Томми Кайли (Fresh Racing). Цареградцев выигрывал квалификацию на «обратной» конфигурации в 2024 году и был вторым в 2025-м. На подиум также претендуют Дамир Идиятулин, Пётр Бородин (третий на старте сезона), пилоты Lukoil Racing Drift Team и представители петербургской Carville Racing.

По уайлд-кард выступят четыре пилота RDS Open, включая Станислава Антропова на Mazda RX-8. Квалификацию и парные тренировки покажут 23 мая, парные заезды и финал — 24 мая. Трансляцию можно будет посмотреть на платформе RDS TV.

Фото: Пресс-служба РДС

Может быть интересно:
Яркий легионер RDS GP сразу всех победил! Даже Царя
Рейтинг
Яркий легионер RDS GP сразу всех победил! Даже Царя
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android