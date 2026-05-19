autonoción: отношения лагеря Окона с «Хаасом» испортились из-за ставки на Бермана

«Хаас» в прошлом сезоне сместил вектор развития машины в сторону Оливера Бермана, рассматривая британца как пилота будущего, и это стало причиной напряжённых отношений с Эстебаном Оконом, сообщает издание autonoción.

По данным издания, в окружении француза ещё до старта чемпионата опасались, что он может не завершить сезон в составе американской команды. Руководитель «Хааса» Аяо Комацу публично заявлял, что ждал от Окона большего, и признал, что в команде не удовлетворены его результатами. Окон, в свою очередь, также высказывался на критику Комацу — в частности, говорил, что проблемы с машиной были неравномерно распределены между двумя сторонами гаража, а сам он не раз жаловался на блокировку передних колёс и нестабильность, тогда как у Бермана подобного не наблюдалось.